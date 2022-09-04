В ГИБДД назвали причины смертельного ДТП с трактором. Фото: ПСС Самарской области

В ГИБДД назвали причину смертельного ДТП Nissan с трактором в Зубчаниновке 3 сентября 2022 года. Страшной аварии водитель погиб, а его пассажирка и 8-летний мальчик получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Как рассказали в ГИБДД, 39-летний водитель иномарки ехал по Смышляевскому путепроводу со стороны ул. Механиков, в направлении ул. Чекистов.

- Водитель не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди колесного экскаватора-погрузчика, - пояснили в полиции. - Трактор следовал в попутном направлении и не перестраивался.

Несмотря на это иномарка буквально влетела под трактор. Водитель «Ниссана» скончался на месте, 37-летняяя пассажирка на переднем сидении оказалась зажата в салоне, доставать ее пришлось спасателям. В результате женщину и 8-летнего мальчика госпитализировали.