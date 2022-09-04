Осколками порезало лицо и грудь: в Самаре неадекватный пассажир «Гранты» разбил кулаком стекло в машине автоледи

Неадекватный мужчина разбил стекло в машине автоледи. Фото: скрин видео

В Самаре неадекватный пассажир белой «Гранты» разбил кулаком стекло в машине автоледи. Об этом в социальных сетях рассказала сама пострадавшая Виктория Марусева.

Все произошло на бульваре Финютина вечером 3 сентября. Как рассказала Виктория, она ехала по своей левой полосе от ул.Мира в сторону бульвара Финютина.

- На повороте на Финютина мой автомобиль резко подрезала белая Лада Гранта», - рассказывает женщина. – Я на это не отреагировала, даже не посигналила, спокойно продолжила движение. Но чуть дальше, не доезжая пешеходного перехода на 2 машины, «Гранта» встала передо мной. Перед ней машины попускали пешехода, но тот прошел, те машины уехали, а «Гранта» все стояла на месте и не реагировала на сигналы.

Женщина подумала, что с водителем что-то случилось и подошла выяснить, в чем дело.

- За рулем сидел молодой парень, на вид может быть даже несовершеннолетний и явно нетрезвый. Он мило улыбнулся и показал мне фак, - пишет Виктория. – Конечно, мне это не понравилось, и я грубо спросила, зачем он здесь встал и перекрыл дорогу. Не дождавшись ответа, я направилась к своему авто, чтобы объехать «Гранту», но тут из задней двери за водителем выскочил здоровенный мужик лет 40 и побежал на меня.

Женщина успела запрыгнуть в машину и закрыть дверь, однако мужчина со всего размаха ударил кулаком по водительскому боковому стеклу ее машины. Разбившееся стекло обрушилось на автоледи, а агрессор преспокойно сел обратно в «Гранту» и машина уехала.

- Стекло вдребезги, задняя стеклянная крышка телефона вдребезги, у меня лицо, грудь, голова, руки и ноги все в мелких порезах и ссадинах, - с содроганием рассказывает Виктория.

Пострадавшая вызвала скорую помощь и полицию и написала заявление об умышленном причинении вреда имуществу и здоровью неизвестным гражданином, а также на водителя, который помог преступнику скрыться от правосудия.