«Стоял со шлангом и поливал нечистотами»: в Самаре ассенизатор потушил фекалиями пожар в Запанском

Ассенизатор спас поселок от пожара. Фото: Илья Круговой vk.com/zapanskoi

В Самаре в поселке Запанской ассенизатор потушил пожар фекалиями. Увидев возгорание, мужчина не растерялся и спас поселок от большой беды. Фотографиями с места происшествия в соцсети поделился самарский блогер и журналист Илья Круговой.

ЧП в поселке лейтенанта Шмидта (Запанской) случилось 2 сентября. Здесь загорелась контейнерная площадка с мусорными баками. Основную застройку в поселке составляют частные дома, поэтому создалась серьезная угроза возникновения большого пожара.

К счастью, в этот момент мимо проезжала ассенизаторская машина. Ее водитель не растерялся, вышел из кабины и принялся поливать пылающую помойку содержимым своего бка.

- Отважный житель Запанского потушил пожар г..ом, - написал под фото Илья Круговой.

Как рассказывают очевидцы, вскоре н место ЧП прибыли пожарные и подключились к борьбе с огнем. Однако на тот момент пламя уже было ликвидировано нечистотами.