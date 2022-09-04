В Самаре в парке обнаружили свалку химикатов 4 сентября 2022 года

В лесопарке им.60-летия Советской власти обнаружили разрушенный сарай с химикатами. Фото: скрин видео

В Самаре в парке 4 сентября 2022 года обнаружили свалку химикатов. Гору банок и бочек с химическими веществами неравнодушные горожане засняли на видео в лесопарке им.60-летия Советской власти и выложили в соцсети.

- Здесь целый разрушенный склад, бочкам больше 10 лет, целая куча жидких веществ, герметиков и другой химии посреди леса, - сообщает автор видео Илья Самыловский. - Краска, растворитель 646 и другие подобные вещества гниют в разрушенном сарае.

Очевидцы в комментариях рассказывают, что еще год назад на этом месте стояло здание.

- Теперь его нет, но осталось содержимое. Это вблизи конюшни: конюшня направо, химия налево, - объясняют неравнодушные самарцы.

Автор видео приводит даже точные координаты опасной свалки: 53.2582493, 50.2525678.

Горожане обратились в мэрию Самары с просьбой принять меры для ликвидации свалки химикатов в лесопарке.