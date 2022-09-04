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Общество4 сентября 2022 16:42

Самару 4 сентября 2022 года накрыл первый осенний дождь

Пасмурная и промозглая погода сохранится в начале новой рабочей недели
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Далеко убирать зонтики не стоит - дожди продолжатся на следующей неделе.

Далеко убирать зонтики не стоит - дожди продолжатся на следующей неделе.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самару 4 сентября 2022 года накрыл первый осенний дождь. Осадки шли в течение нескольких часов в второй половине дня. Узнали, сколько продлится прохладная и сырая погода.

Как сообщает Приволжское УГМС, в понедельник и вторник в регионе по-прежнему будут идти дожди. Ночью будет холодно – около 4… 9С, днем – немного теплее, до 17…18 градусов.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в середине недели похолодает еще сильнее – местами до +3 градусов Цельсия. Днем будет около 15С, а в пятницу – и вовсе около 11С. Также время от времени будет идти дождь.