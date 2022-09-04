Подпрыгнул на рельсах: появилось видео подъема КАМАЗа-перевертыша на Заводском шоссе в Самаре

Перевернувшийся КАМАЗ поднимали другим грузовиком. Фото: скрин видео

Появилось видео подъема КАМАЗа-перевертыша на Заводском шоссе в Самаре. Чтобы поставить перевернувшийся грузовик с бока на колеса, понабилась помощь другого КАМАЗа. Видеозапись спасательной операции очевидцы выложили в соцсети.

Напомним, в воскресенье 4 сентября КАМАЗ выехал на трамвайные пути на Заводском шоссе и опрокинулся набок. Лишь по счастливой случайности, благодаря высокому бордюру оранжевый грузовик не вылетел на встречную полосу и не снес ехавшие там машины.

Чтобы убрать грузовик-перевертыш с трамвайных путей, понадобилась помощь другого КАМАЗа. Грузовики сцепили между собой, после чего второй КАМАЗ аккуратно двинулся вперед. Многотонный перевертыш в считанные секунды встал на четыре колеса, подпрыгнув на трамвайных рельсах.