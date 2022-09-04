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Общество4 сентября 2022 17:53

В воздушном пространстве над Самарой 4 сентября 2022 зафиксировали атаку дрона

Хищные птицы атаковали квадрокоптер самарского видеоблогера Евгения Щекина
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Соколы устроили настоящую атаку на дрон в воздушном пространстве над Самарой. Фото: скрин видео

Соколы устроили настоящую атаку на дрон в воздушном пространстве над Самарой. Фото: скрин видео

В воздушном пространстве над Самарой зафиксировали атаку дрона в начале сентября 2022 года. На квадрокоптер самарского видеоблогера Евгения Щекина накинулись хищные птицы – соколы.

Как видно на видеозаписи, которую блогер разместил у себя в соцсетях, птицы неожиданно напали на дрон во время съемки. Соколы агрессивно среагировали на металлический летающий объект в их воздушных охотничьих угодьях. Они достаточно агрессивно кружили вокруг, пытаясь прогнать чужака прочь.

К счастью, ни птицы, ни техника не пострадали.

Зато благодаря неожиданной встрече в воздухе появились удивительные снимки соколов вблизи.