В воздушном пространстве над Самарой 4 сентября 2022 зафиксировали атаку дрона

Соколы устроили настоящую атаку на дрон в воздушном пространстве над Самарой. Фото: скрин видео

В воздушном пространстве над Самарой зафиксировали атаку дрона в начале сентября 2022 года. На квадрокоптер самарского видеоблогера Евгения Щекина накинулись хищные птицы – соколы.

Как видно на видеозаписи, которую блогер разместил у себя в соцсетях, птицы неожиданно напали на дрон во время съемки. Соколы агрессивно среагировали на металлический летающий объект в их воздушных охотничьих угодьях. Они достаточно агрессивно кружили вокруг, пытаясь прогнать чужака прочь.

К счастью, ни птицы, ни техника не пострадали.

Зато благодаря неожиданной встрече в воздухе появились удивительные снимки соколов вблизи.