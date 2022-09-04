В честь Дня города в Самаре пройдет более 150 различных мероприятий в сентябре 2022 года

День города завершится праздничным салютом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В честь дня города в Самаре пройдет более 150 различных мероприятий. В следующее воскресенье, 11 сентября, городу на Волге исполнится 436 лет.

Отмечать праздник в Самаре будут несколько дней подряд. Уже в понедельник в 18.00 в честь наступающего дня рождения города в Струковском саду выступит вокальный проект ViVA. Пять солистов музыкальных театров России и Европы исполнят программу, посвященную юбилею поэта Роберта Рождественского. О основное праздничное действие развернется с пятницы по воскресенье, 9-11 сентября.

Пятницу посвятят джазу. 9 сентября в амфитеатре на склоне площади Славы выступят ведущие российские джазовые коллективы - оркестр под управлением Игоря Бутмана, пианист Даниил Крамер, трубач Вадим Эйленкриг и другие артисты.

10 сентября перед самарцами выступят артисты оперы. Они также будут петь с 18.00 в амфитеатре на склоне площади Славы. Начало — в 18:00.

11 сентября на площади Куйбышева пройдет большой концерт с участием Александра Маршала, группы «Любэ» и Сергея Войтенко. Концерт начнется в 17.00 и завершится праздничным салютом.