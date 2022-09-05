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Происшествия5 сентября 2022 4:24

В Самаре местный житель избивал свою малолетнюю дочь

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники полиции привлекли мужчину к ответственности

Сотрудники полиции привлекли мужчину к ответственности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель понесет уголовную ответственность. Мужчина не выполнял должным образом свой родительский долг.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, безработный мужчина никак не помогал своей семье. Подозреваемый находится в разводе с матерью своей малолетней дочери. Сообщают, что самарец применял психическое и физиологическое насилие в отношении ребенка, когда находился рядом.

Сотрудники полиции подчеркивают, что на данный момент девочке ничего не угрожает. Мать ребенка написала заявление на безответственного отца. Мужчина в скором времени предстанет перед судом. Возбуждено уголовное дело.