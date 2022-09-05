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Происшествия5 сентября 2022 5:11

Самарских водителей предупредили о возможной опасности на дорогах из-за дождей

Автолюбителям стоит усилить внимание
Алена ПРОВКИНА
Самарцам рекомендуют соблюдать ПДД

Самарцам рекомендуют соблюдать ПДД

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области водителей и пешеходов предупредили об опасности в период дождей. На дорожных участках стоит быть внимательнее.

В регионе отмечают похолодание, сильные дожди и заморозки. Госавтоинспекция предупреждает автолюбителей и рекомендует скорректировать модель поведения на дороге. Водителям следует быть предельно осторожными, избегать маневров и резких торможений.

Напомним, что пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде в ночное время суток. Важно соблюдать правила безопасности при переходе проезжей части.