Женщина напугала соседей выкидыванием вещей с балкона в Самарской области

За происходящем наблюдают также дети и подростки. Фото: скриншот видео

В Тольятти 3 сентября женщина напугала соседей, выкидывая вещи с балкона квартиры по адресу Цветной бульвар, 12.

— Неадекватная женщина выкидывает вещи с окна, а маленькие дети подбирают, — пишет автор поста сообщества "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)"

Жители соседних квартир и домов говорят, что такую картину им приходится наблюдать уже не первый раз. Они не знают, какие службы вызвать и куда обращаться за помощью в таком случае.

— Осень у человека. Обострение, — пишут люди в комментариях под постом.

Судя по кадрам, с балкона летят стеклянная тарелка, коробка со сковородкой, покрывало. За происходящем наблюдают также дети и подростки.