«Комсомолка» приглашает самарцев на День города

В прошлом году День города прошел зажигательно и красочно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 11 сентября, Самара отметит свой 436-ой день рождения. По традиции этот праздник становится одним из самых масштабных событий осени.

Медиахолдинг «Комсомольская правда» приглашает жителей отметить день рождения любимого города вместе. Мы подготовили для вас интересную развлекательную программу и море призов.

Гостей ждет большой и яркий праздник, выступления артистов, художественных коллективов и цирковых студий, веселые конкурсы, эстафеты, увлекательные мастер-классы и арт-студии, аттракционы, аквагрим, вкусные дегустации, раздача призов и любимые хиты от кавер-группы «Пинта кофе».

Встречаемся 11 сентября, в воскресенье, в 13.00 на Маяковском спуске Самарской набережной. Будет весело, вкусно и очень интересно!

Партнеры праздника: Самарский БКК, Росбанк, Сеть медицинских центров А2MED, ДОЛСТ «Салют», Медицинский центр «Здоровые дети».