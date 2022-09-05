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Общество5 сентября 2022 7:34

В Самаре увековечили память героически погибшего в ходе спецоперации росгвардейца

В школе, где учился Алексей Блинков, открыли мемориальную доску
Анастасия ФИЛАТОВА
Уроженца Безенчука посмертно наградили орденом Мужества

Уроженца Безенчука посмертно наградили орденом Мужества

Фото: Предоставлено пресс-группой управления Росгвардии по Самарской области

В Самаре увековечили память офицера Росгвардии — участника специальной операции на Украине. В кадетской школе № 95 открыли мемориальную доску в честь старшего лейтенанта Алексея Блинкова, который героически погиб при выполнении боевой задачи.

— Школа, в которой учился Алексей, носит имя другого бойца войск правопорядка — Героя России Евгения Золотухина. Это значит, что учебное заведение воспитывает в сердцах своих учеников отвагу и мужество. Здесь уважают память своих выпускников, учат любить Родину, — отметил начальник управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

По словам педагогов Алексея Блинкова, он был очень дисциплинированным, разумным и целеустремленным человеком. Мужество, доблесть и честь были для него не просто словами.

Алексей Блинков был родом из поселка Безенчук. С детства занимался дзюдо, самбо и увлекался танцами. Школу окончил с серебряной медалью. Потом он отучился в Новосибирском военном институте имени Яковлева войск нацгвардии России. Весной 2022 года молодой человек погиб в ходе спецоперации. Ему был 31 год. Указом президента РФ его посмертно наградили орденом Мужества.