Артист самарского театра драмы Владимир Гальченко отмечает свое 60-летие

Владимир Гальченко является заслуженным артистом России. Фото: пресс-служба самарского театра драмы

Сегодня, 5 сентября, 60-летний юбилей отмечает Владимир Гальченко, артист самарского театра драмы им. Максима Горького.

— Владимир Гальченко на сцене служит уже 37 лет, — сообщает пресс-служба самарского театра драмы.

Он является заслуженным артистом России, лауреатом национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая роль второго плана». Премию Владимир Александрович получил за роль Князя Серпуховского в спектакле «История лошади».

В настоящее время артист задействован в спектаклях «Корсиканка», «Амадеус», «История лошади», «И никого не стало», «Полёт над гнездом кукушки», а также «Все любят Памелу».

Помимо этого, 2006 году Владимир Гальченко стал председателем самарского отделения союза театральных деятелей. Он является организатором фестивалей «Волжские театральные сезоны» и «Волга театральная», которые регулярно проводятся на площадках самарских театров.