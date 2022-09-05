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Спорт5 сентября 2022 8:19

Первый чемпионат по серфингу в двух категориях прошел в Самарской области

Всего участвовало 40 спортсменов
Ирина СИНЕГУБОВА
Победители представят регион на всероссийских соревнованиях по серфингу. Фото: пресс-служба губернатора Самарской области

Победители представят регион на всероссийских соревнованиях по серфингу. Фото: пресс-служба губернатора Самарской области

В Красноглинском районе прошел первый официальный чемпионат Самарской области по серфингу в категориях «вейксерфинг» и «вейкским».

— Соревнования состоялись в акватории Серной Воложки в районе поселка Южный, — сообщает пресс-служба губернатора Самарской области.

40 спортсменов региона приняли участие в состязаниях и поборолись за победу. Победителями категории «вейкским» стали Мария Талалаева и Александр Бочкарев, а в дисциплине «вейксерфинг» – Ольга Нестерова и Андрей Офицеров.

Все финалисты получат спортивные разряды. Помимо этого победа в самарском чемпионате дает им возможность представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях по серфингу.