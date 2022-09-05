Названа сумма, которую жители Самарской области тратят на коммуналку в месяц

В месяц среднестатистическая самарская семья тратит на коммуналку более 5 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Составлен рейтинг регионов по доле расходов населения на ЖКХ по итогам 2021 года. Самарская область заняла в нем 46 место. Исследование, которое провело РИА «Новости», показало, что среднестатистическая семья в губернии ежемесячно тратит на коммуналку и топливо 5 153 рубля. Эта сумма составляет 10,5% от потребительских расходов.

Соседние с Самарской областью регионы тратят на ЖКХ куда меньшие суммы. К примеру, в Оренбуржье — 4 069 рублей (доля от потребительских расходов 10,4%), в Ульяновской области — 4 393 (11,7%), в Татарстане — 4 643 (9,6%), а в Башкирии — 4 316 рублей (8%).

Меньше всего доля затрат на коммуналку и топливо в Дагестане — 5,6%. Там среднестатистическая семья тратит на эти цели 3 556 рублей. Кроме того, низкие значения зафиксировали в Ингушетии, Севастополе, Туве, Калужской, Курской и Астраханской областях. Доля затрат в этих регионах не превышает 8%.

Самые большие счета за услуги ЖКХ получают жители Москвы. Им приходится тратить более 10 тысяч рублей в месяц. Также высокие затраты на Камчатке (9,9 тыс.), в Магаданской области (9,8 тыс.) и в Ямало-Ненецком округе (8,8 тыс.).