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Происшествия5 сентября 2022 8:57

Суд рассмотрит отстранение от должности ректора Самарского экономического университета 5 сентября

Женщина обвиняется в мошенничестве
Ирина СИНЕГУБОВА
До 1-го сентября Светлана Ашмарина находилась под домашним арестом.

До 1-го сентября Светлана Ашмарина находилась под домашним арестом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 5 сентября, Самарский районный суд рассмотрит ходатайство об отстранении от должности ректора СГЭУ Светланы Ашмариной. Об этом сообщает депутат Александр Хинштейн.

Женщина обвиняется в мошенничестве. По версии обвинения, она и ее подчинённая Светлана Березовская пытались похитить 3,5 миллиона рублей под видом фиктивной оплаты за "выполненные" научно-исследовательские работы.

До 1-го сентября Светлана Ашмарина находилась под домашним арестом, но после завершения предварительного следствия вышла на работу.

— Цинизм ситуации заключается в том, что и сотрудники СГЭУ дали показания на Ашмарину. Теперь на них ректор может оказывать давление, — пишет Александр Хинштейн.