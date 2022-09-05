Суд рассмотрит отстранение от должности ректора Самарского экономического университета 5 сентября

До 1-го сентября Светлана Ашмарина находилась под домашним арестом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 5 сентября, Самарский районный суд рассмотрит ходатайство об отстранении от должности ректора СГЭУ Светланы Ашмариной. Об этом сообщает депутат Александр Хинштейн.

Женщина обвиняется в мошенничестве. По версии обвинения, она и ее подчинённая Светлана Березовская пытались похитить 3,5 миллиона рублей под видом фиктивной оплаты за "выполненные" научно-исследовательские работы.

До 1-го сентября Светлана Ашмарина находилась под домашним арестом, но после завершения предварительного следствия вышла на работу.

— Цинизм ситуации заключается в том, что и сотрудники СГЭУ дали показания на Ашмарину. Теперь на них ректор может оказывать давление, — пишет Александр Хинштейн.