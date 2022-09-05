На Самару надвигаются сильные магнитные бури в сентябре 2022 года

Жители могут столкнуться с головной болью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Самару надвигаются сильные магнитные бури. Сегодня ожидается умеренная активность, сила бури – 5 баллов.

По данным синоптиков my-calend, чувствительные горожане могут столкнуться с головной болью, бессонницей и повышенной раздражительностью. Жителям рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе и избегать стресса. Также специалисты отмечают, что ближайшая сильная магнитная буря будет 6 сентября 2022 года.

Подчеркивают, что ее сила составит 4 балла. В этот день самарцы могут столкнуться с головной болью, ухудшением самочувствия и слабостью. Напомним, что также в регионе ожидается понижение температуры.