Сколько всего было похищено моторов тоже неизвестно.

В Самарской области мужчина в гидрокостюме воровал лодочные моторы, пишет телеграм-канал «Штефан Знает!».

— Загадку расхитителя лодочных станций пытались раскрыть продолжительное время. Некто в гидрокостюме по ночам подплывал к лодкам, срезал по 3-4 моторов за ночь и исчезал, — сообщает телеграм-канал «Штефан Знает!».

Поймать похитителя смогли в Ставропольском районе Самарской области. В настоящий момент полицейские выясняют все обстоятельства противоправных плаваний. Сколько всего было похищено моторов тоже неизвестно.

— Ихтиандр уже не тот, — шутят в комментариях под постом.