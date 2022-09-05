Появилось расписание каникул для школьников Самарской области

Школьники, которые учатся по четвертям, будут отдыхать за учебный год три раза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство науки и высшего образования опубликовало официальное расписание школьных каникул в предстоящем 2022-2023 учебном году.

Каникулы для школ, где обучение по четвертям, отличается от тех, где обучение по триместрам. Школьники, которые учатся по четвертям, будут отдыхать за учебный год три раза. Осенние каникулы начнутся 29 октября и продлятся до 6 ноября 2022 года. Зимние каникулы пройдут с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Весенние каникулы стартуют 8 апреля, а закончатся 16 апреля 2023 года.

Школьникам, которые учатся по триместрам, повезло больше. Они отдыхают за год пять раз. Первые осенние каникулы продлятся с 10 по 16 октября, вторые – с 21 по 27 ноября. Зимние каникулы пройдут сначала с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, а затем – с 20 по 26 февраля. Весной каникулярными станут дни с 3 по 9 апреля.