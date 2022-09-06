Экс-вокалист «Синей птицы» Александр Дроздов поздравит самарцев с Днем города

Певец исполнит знаменитые хиты ансамбля / Фото: www.a-drozdov.ru

В воскресенье, 11 сентября 2022 года, в Самаре выступит экс-вокалист «Синей птицы» Александр Дроздов. Он исполнит хиты известного ансамбля в рамках празднования Дня города, которому в этом году исполняется 436 лет. Самарцы смогут увидеть артиста на площадке «Дорожного радио», которая разместится на набережной Волги.

В брендированной зоне станции жителей города ждут вкусные угощения, конкурсы с призами и фотобудка, где можно будет сделать моментальные снимки. Также там выступят кавер-группа «Однажды» и коллектив NeZabava. Танцевальные номера покажут ребята из музыкально-хореографического театра «Искорки».

Завершит праздник выступление Александра Дроздова. Бывший солист «Синей птицы» споет хиты «Клен», «Белый теплоход», «Ты мне не снишься» и многие другие. Подробнее можно узнать в группе «Дорожного радио» в соцсети «ВКонтакте» или в эфире станции.