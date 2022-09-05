Грузовой поезд сбил насмерть мужчину на станции Зубчаниновка в Самаре

Следователи проводят проверку по факту трагедии на железной дороге / Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

Днем в субботу, 3 сентября 2022 года, на железнодорожной станции Зубчаниновка в Самаре произошло ЧП. Там грузовой поезд сбил насмерть 48-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУ на транспорте СК России.

- Машинист поезда подавал мужчине сигнал большой громкости и применил экстренное торможение. Однако избежать смертельного травмирования не удалось, - рассказали правоохранители.

Следователи организовали по факту происшествия проверку. Сейчас они выясняют все обстоятельства происшествия. Им предстоит установить, почему мужчина не заметил поезд и никак не отреагировал на его приближение.

Стражи порядка призывают жителей соблюдать правила безопасности на железной дороге. Переходить пути можно только в специально оборудованных местах. Нельзя проявлять беспечность, хулиганить или устраивать игры. Все это опасно для жизни и здоровья.