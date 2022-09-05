Скоростную «Ласточку» запустят из Самары в Тольятти с 1 октября 2022 года

От Жигулевского моря до Жигулевска будет курсировать "подвозная" электричка

В Самарской области скорректируют работу скоростной электрички «Ласточка». Речь идет о той, что курсирует из Самары в Жигулевск. С 1 октября 2022 года поезд в тестовом режиме запустят до Тольятти. Об этом в соцсетях сообщили представители министерства транспорта и автодорог региона.

- Прорабатывается вариант корректировки маршрута поезда «Ласточка» с заездом в Тольятти. От станции Жигулевское море до Жигулевска будет ходить «подвозная» электричка. На нее нужно будет приобретать билеты дополнительно, - отметили в Минтрансе.

«Ласточки» будут курсировать до Тольятти в тестовом режиме. Это необходимо, чтобы изучить пассажиропоток. Для жителей Жигулевска транспортное сообщение обеспечат поездами серии ЭД4м с подвязкой под «Ласточки» на Жигулевском море. Расписание останется прежним, возможны только небольшие корректировки по минутам.