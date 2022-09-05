В Самарской области в 2022 году привели в порядок более 300 дворовых территорий

В этом году в регионе планировали привести в порядок 318 дворов и 144 общественных пространства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области полностью выполнили план по благоустройству дворовых территорий. Об этом стало известно на оперативном совещании, которое провел глава региона Дмитрий Азаров. В режиме ВКС были подведены предварительные итоги реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В этом году в регионе планировали привести в порядок 318 дворов и 144 общественных пространства. Завершить работы должны были к 1 сентября – такой срок поставил Дмитрий Азаров.

– Поставленная задача была выполнена по всем 318 дворовым территориям, а также по 133 общественным. На 11 территориях работы по благоустройству еще продолжаются. Пять незавершенных объектов находится в городском округе Жигулевск, три – в Клявлинском районе, по одному – в Безенчукском, Нефтегорском районах и в Отрадном, - рассказал министр энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов.

В Жигулевске сроки оказались сорваны из-за задержки поставок оборудования и материалов. Об этом заявил глава города Илья Сухих. Он также отметил, что были выделены дополнительные средства на 2 этап благоустройства Больничного парка. Эти работы были запланированы на следующий год. В связи с этим сроки сдачи пришлось скорректировать – теперь объект будет завершен до 20 октября.

– Вам пошли навстречу, выделили дополнительные средства, потому что я хочу, чтобы Жигулевск процветал, чтобы люди видели усилия, внимание, которое есть у правительства региона к городу. Но эти усилия, которые мы предпринимаем на региональном уровне, должны иметь должную реакцию со стороны муниципальных властей, иначе они бессмысленны, – обратился к главе Жигулевска губернатор.

Остальные объекты удалось завершить точно к установленным срокам. Часть их них находятся в высокой степени готовности, в том числе – проекты-победители V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.