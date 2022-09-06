В Самаре назвали главные профессиональные качества будущих руководителей

Среди прочего выделялись креативность и умение прислушиваться к мнению других. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, молодой сотрудник станет будущим лидером команды, если обладает такими качествами, как целеустремленность, интеллект и готовность к постоянному обучению.

— Также руководители выделяли ответственность, решительность, стрессоустойчивость, профессионализм, активность и коммуникабельность, — сообщает SuperJob.

Еще часть опрошенных отмечали в качестве необходимых характеристик хорошего специалиста харизматичность, инициативность и трудолюбие. Порядочность, пунктуальность, грамотность и стремление работать на результат тоже характеризуют перспективного работника.

Среди прочего выделялись креативность, умение прислушиваться к мнению других, высокая амбициозность, исполнительность, внимательность, а также самостоятельность и умение расставлять приоритеты. В открытом опросе с 1 по 29 августа этого года участвовали топ- и мидл-менеджеры из Самары.