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Общество6 сентября 2022 5:32

В Самаре назвали главные профессиональные качества будущих руководителей

В опросе участвовали самарские топ- и мидл-менеджеры
Ирина СИНЕГУБОВА
Среди прочего выделялись креативность и умение прислушиваться к мнению других.

Среди прочего выделялись креативность и умение прислушиваться к мнению других.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, молодой сотрудник станет будущим лидером команды, если обладает такими качествами, как целеустремленность, интеллект и готовность к постоянному обучению.

— Также руководители выделяли ответственность, решительность, стрессоустойчивость, профессионализм, активность и коммуникабельность, — сообщает SuperJob.

Еще часть опрошенных отмечали в качестве необходимых характеристик хорошего специалиста харизматичность, инициативность и трудолюбие. Порядочность, пунктуальность, грамотность и стремление работать на результат тоже характеризуют перспективного работника.

Среди прочего выделялись креативность, умение прислушиваться к мнению других, высокая амбициозность, исполнительность, внимательность, а также самостоятельность и умение расставлять приоритеты. В открытом опросе с 1 по 29 августа этого года участвовали топ- и мидл-менеджеры из Самары.