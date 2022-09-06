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Происшествия6 сентября 2022 6:24

Под Самарой в поле жители обнаружили отрезанную голову собаки на дереве

Живодеры выкололи животному глаза
Алена ПРОВКИНА
Живодер отрезал и выколол глаза собаке в поле. Фото:" Я потерялся! Самара и Самарская область"

Живодер отрезал и выколол глаза собаке в поле. Фото:" Я потерялся! Самара и Самарская область"

Самарцы поделились кадрами ужасной находки. Живодеры отрезали собаке голову и повесили ее на дерево в поле.

По полученной информации от очевидцев, изверг оставил животное без головы рядом с жилым комплексом Волгарь. Для каких целей живодер отрезал голову и выколол глаза собаке – пока неизвестно. В комментариях пользователи в ужасе от подобных действий на территории областного центра. Скорее всего, собака раньше жила в доме, у шеи виден ошейник.

- И эти монстры ходят среди нас, - подчеркивают самарцы.

Многие жители считают, что собака потерялась или вышла на прогулку в поле. Рядом с территорией находятся частные дома и жилой сектор.