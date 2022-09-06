Пять автобусов направили в объезд из-за провала грунта в центре Самары 6 сентября 2022 года

Схемы движения изменили автобусы № 2, 3, 5д, 23 и 41 / Фото: департамент транспорта Самары

Во вторник, 6 сентября 2022 года, в центре Самары произошло ЧП. Там на пересечении улиц Самарской и Некрасовской образовался провал грунта. Из-за этого автобусы № 2, 3, 5д, 23 и 41 пустили в объезд.

– Автобусы №№ 2, 23 и 41 в направлении сквера Высоцкого временно курсируют по улицам Самарской, Некрасовской, Садовой и Ленинградской, – сообщили в департаменте транспорта города.

Автобусы № 3 в направлении улицы Речной ездят по улицам Самарской, Некрасовской, Галактионовской и Ленинградской, а № 5д – в оба направления по улицам Самарской, Некрасовской, Галактионовской и Ленинградской. Когда они вернутся на прежние маршруты, пока не ясно.