Власти отказали ТД «Самара-М» в размещении служебных гаражей

Задумка владельцев ТД не нашла поддержки Фото: Google Карты

ТД «Самара-М» отказали в размещении служебных гаражей в Батальонном переулке. Информация об этом размещена в документах на сайте мэрии областной столицы.

- Отказать ООО «ТД «Самара-М» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования двух участков общей площадью 3 358 кв. м под служебные гаражи и объекты дорожного сервиса, - говорится в постановлении.

Напомним, данную инициативу выносили на публичные слушания. Половина участников не поддержала идею о размещении около ТД «Самара-М» гаражей. Члены комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе города тоже выступили против. Основанием для отказа стали отрицательные мнения специалистов.