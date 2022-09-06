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Общество6 сентября 2022 6:56

Власти отказали ТД «Самара-М» в размещении служебных гаражей

Организация хотела установить объекты в Батальонном переулке
Анастасия ФИЛАТОВА
Задумка владельцев ТД не нашла поддержки

Задумка владельцев ТД не нашла поддержки

Фото: Google Карты

ТД «Самара-М» отказали в размещении служебных гаражей в Батальонном переулке. Информация об этом размещена в документах на сайте мэрии областной столицы.

- Отказать ООО «ТД «Самара-М» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования двух участков общей площадью 3 358 кв. м под служебные гаражи и объекты дорожного сервиса, - говорится в постановлении.

Напомним, данную инициативу выносили на публичные слушания. Половина участников не поддержала идею о размещении около ТД «Самара-М» гаражей. Члены комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе города тоже выступили против. Основанием для отказа стали отрицательные мнения специалистов.