Новое арт-пространство центр труда и отдыха Станкозавод будет работать в День города Самары

Начнет работу и эстетический маркет полезных покупок. Фото: администрация Самары

В честь Дня города Самары 11 сентября все желающие смогут посетить новое арт-пространство – центр труда и отдыха Станкозавод до его официального открытия.

— Жители и гости региона смогут увидеть новые площадки, послушать музыку, спеть в караоке, поесть и посетить интересные лекции, — сообщили в администрации Самары.

Помимо этого, начнет работу эстетический маркет полезных покупок. С 14.00 в улочке перед центральным входом можно приобрести одежду и обувь, аксессуары, подарки, книги, керамику, пластинки, игрушки. А также сфотографироваться в арт-зоне Станкозавода, купить букет и выпить кофе.

Внутри на летнем дворе будут самарский стритфуд и зона чиллаута под аккомпанемент живого выступления группы Joy cafe и сетов от DJ. В 20.00 откроется первое акустическое караоке #ПереПой. Все гости смогут спеть свои любимые песни.

Новое арт-пространство расположено по адресу: улица Куйбышева, 128/1. Вход на территорию осуществляется со стороны Куйбышева.