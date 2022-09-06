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Происшествия6 сентября 2022 8:09

Hyundai наехал на «Ниву», которая от удара сбила женщину в Самаре 5 сентября

Автомобилистка стояла на проезжей части рядом с машиной
Ирина СИНЕГУБОВА
С места аварии женщину отвезли в больницу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

С места аварии женщину отвезли в больницу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 5 сентября, в 12:15 в Октябрьском районе Самары автомобиль Hyundai Santa Fe наехал на стоящий автомобиль Chevrolet Niva, который после удара сбил женщину-водителя.

— Автомобилистка вышла из «Нивы» и находилась на проезжей части, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За рулем Hyundai находился 43-летний водитель. Он ехал по Московскому шоссе в сторону улицы Революционная. Напротив дома № 10 не рассчитал скорость и врезался в автомобиль женщины. Он от удара продолжил движение.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель Chevrolet Niva в возрасте 33 лет. С места аварии ее отвезли в медицинское учреждение. Информации об ее состоянии нет. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.