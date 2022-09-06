Новый штамм коронавируса «кентавр» выявили в Самарской области в сентябре 2022 года

Симптомы нового штамма - высокая температура, лихорадка и более выраженная интоксикация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область пришла новая волна коронавируса. Штамм «омикрон», который «косил» жителей региона весной, сменил «кентавр». Главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям облМинздрава Елена Стребкова рассказала, что таит в себе очередная зараза.

- «Омикрон» заболевшие в основном переносили легко. Новый вариант штамма характеризуется более высокой температурой, лихорадкой, выраженной интоксикацией. При этом, как правило, пневмонией болезнь не заканчивается и протекает в течение 3-4 дней, - отметила Елена Стребкова.

По словам эксперта, коронавирус по-прежнему очень коварен. У пациентов-сердечников и у людей с сахарным диабетом, которые подхватывают COVID-19, резко усугубляются все симптомы хронических заболеваний. Среди зараженных много тех, кто уже перенес КВИ 3-4 месяца назад. В их числе и молодежь. Поэтому медики призывают жителей Самарской области вовремя проходить ревакцинацию.