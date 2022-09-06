Стало известно, сколько случаев COVID-19 подтвердилось за прошедшие сутки в Самарской области

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Три человека умерло за сутки от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области, по данным на 6 сентября, за сутки подтвердилось 1591 новых случаев коронавирусной инфекции.

— Госпитализировали 114 пациентов в регионе за сутки, провели 7422 лабораторных исследований на КВИ, — сообщили в администрации Самары.

Наибольшее количество заболевших в следующих местах: 519 – в Самаре, 520 – в Тольятти, 58 – в Сызрани, 53 – в Отрадном, 66 – в Новокуйбышевске, 36 – в Безенчукском районе, по 32 – в Похвистнево и Кинеле, 27 – в Похвистневском районе, 24 – в Нефтегорском районе, по 19 – в Ставропольском и Волжском районах.

По 14 новых случаев заражения выявили в Большечерниговском и Елховском районах, по 13 – в Красноярском и Приволжском районах, 12 – в Большеглушицком районе, 11 – в Кинель-Черкасском районе, по 10 – в Кошкинском, Исаклинском районах и Жигулевске. Меньшее количество случаев есть и в других районах области.

Всего за сутки 1402 людям поставили диагноз внебольничная пневмония и ОРВИ. 189 человек были без клинических проявлений. Три человека умерло за сутки от коронавируса.