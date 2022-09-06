В Самаре несколько любопытных мужчин накрутили себе гайки на половые органы

Спасатели спиливают инородные тела под наблюдением врачей

Самару накрыл необычный массовый «флешмоб» - местные жители стали накручивать себе на половые органы железные гайки. Как стало известно «КП-Самара», в областной столице зафиксировали уже несколько подобных случаев. Мужчины, видимо, хотели получить от этого удовольствие, но вместо этого чуть не лишились своего достоинства.

- В больницы областного центра обращались мужчины с травмами полового члена. Как оказалось, они накручивали железные гайки, после чего орган распухал от притока крови. Снять необычную игрушку без помощи спасателей не представлялось возможным, - рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с непростой ситуацией.

Чаще всего спасатели приезжают прямо в отделение урологии самарских больниц, чтобы проводить спиливание под наблюдением врачей. Пострадавшему делают местную анестезию. После этого спасатели используют специнструменты и поливают водой или фурацилином место соприкосновение металла и кожи.

Любопытные горожане в поисках новых впечатлений надевают на свои половые органы не только железные гайки, но даже подшипники или горлышки от бутылок. Такие вызовы случаются довольно часто, что невольно начинаешь думать, что это какой-то странный флешмоб из интернета. Можно только гадать, что было в голове у пострадавших, когда они приняли такое решение.