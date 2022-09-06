Самарские самозанятые представят свою продукцию на ярмарке 11 сентября 2022 года

В областном центре проведут ярмарку. Фото: правительство региона

В Самаре продолжают подготавливать мероприятия ко Дню города. Самозанятые региона смогут представить свою продукцию на ярмарке 11 сентября 2022 года.

По данным правительства Самарской области, ярмарку проведут на специализированной площадке возле бассейна ЦСКА. Торговые места для специалистов предоставят бесплатно, в качестве региональной меры поддержки. Принять участие в мероприятии смогут самозанятые, которые официально зарегистрированы в губернии.

На ярмарке представят сувенирную продукцию, одежду, украшения, игрушки и многое другое. До конца года планируют провести еще несколько выставок-продаж.