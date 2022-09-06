Самарский фильм «Чайка» представили на кинофестивале «Короче» в Калининграде

Короткометражку снял режиссер Илья Юртаев

Фильм самарского режиссера Ильи Юртаева «Чайка» представили на Российском кинофестивале короткометражного кино «Короче». Он прошел 19-20 августа 2022 года в Калининграде.

В картине снялись артисты театра «Грань» из Новокуйбышевска Екатерина Кажаева и Кирилл Стерликов. Они сыграли двух влюбленных, которые еще не готовы к ответственности. Фильм вошел в программу «Короче.Выбор» благодаря писателю, кинокритику и арт-директору культового кинотеатра «Заря» Артему Рыжкову.

На подходе у Ильи Юртаева еще одна работа – музыкальный фильм-эксперимент. Главные роли в ней исполнили народная артистка и прима театра драмы Жанна Романенко-Надеждина и выпускник мастерской Сидоренко СГИК Сергей Еремин. Картина «Что бы сделал Вандам?» находится на стадии пост-продакшина.