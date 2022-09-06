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Общество6 сентября 2022 10:44

Самарский фильм «Чайка» представили на кинофестивале «Короче» в Калининграде

В основе картины – история двух влюбленных
Анастасия ФИЛАТОВА
Короткометражку снял режиссер Илья Юртаев

Короткометражку снял режиссер Илья Юртаев

Фильм самарского режиссера Ильи Юртаева «Чайка» представили на Российском кинофестивале короткометражного кино «Короче». Он прошел 19-20 августа 2022 года в Калининграде.

В картине снялись артисты театра «Грань» из Новокуйбышевска Екатерина Кажаева и Кирилл Стерликов. Они сыграли двух влюбленных, которые еще не готовы к ответственности. Фильм вошел в программу «Короче.Выбор» благодаря писателю, кинокритику и арт-директору культового кинотеатра «Заря» Артему Рыжкову.

На подходе у Ильи Юртаева еще одна работа – музыкальный фильм-эксперимент. Главные роли в ней исполнили народная артистка и прима театра драмы Жанна Романенко-Надеждина и выпускник мастерской Сидоренко СГИК Сергей Еремин. Картина «Что бы сделал Вандам?» находится на стадии пост-продакшина.