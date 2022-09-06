Магазин обуви загорелся на Ленинградской в Самаре утром 6 сентября

Пожар удалось потушить пострадавших нет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 6 сентября, утром произошло возгорание в магазине обуви «Стиль», расположенном по адресу улица Ленинградская, 54.

— Причиной пожара стало короткое замыкание электросветильника, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В результате этого загорелась обшивка потолка и огонь распространился по помещению. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Чтобы потушить огонь, на место происшествия было направлено 33 специалиста. Из здания возникла необходимость эвакуировать шесть человек. По информации регионального МЧС, погибших и пострадавших нет.