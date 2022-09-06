Самарский бизнес получит дополнительную поддержку в размере 130 млн рублей

Получить заем могут начинающие и опытные предприниматели, а также самозанятые граждане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На финансовую поддержку бизнеса в Самарской области дополнительно выделено 130 млн. рублей. Об этом сообщил министр экономического развития региона Дмитрий Богданов.

Средства будут направлены на деятельность Гарантийного фонда. В рамках финансовой поддержки фонд предоставит льготные микрозаймы малому и среднему бизнесу.

– Гарантийный фонд уже направил на поддержку предпринимателей во всех муниципальных образованиях региона более 500 млн. рублей. Учитывая востребованность, мы вышли с инициативой к губернатору и правительству о выделении дополнительных средств. Глава региона поддержал эту инициативу, – отметил Дмитрий Богданов.

Получить заем могут начинающие и опытные предприниматели, а также самозанятые. Максимальная ставка при этом не превышает 5,6% годовых.

Руководители ООО «СПП МАСТЕР», которое занимается строительством домов, уже неоднократно обращались за данной поддержкой и выделяют ряд ее преимуществ.

– Это очень выгодный инструмент поддержки, по минимальным ставкам, которые сегодня не предложит ни один банк. Саму процедуру подачи заявки, получения одобрения мы проходим очень быстро – необходимые документы у нас всегда под руками, поэтому собрать их не составляет труда, – рассказал руководитель ООО «СПП МАСТЕР» Виктор Капитуров.