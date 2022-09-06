В Самаре полностью завершили ремонт улицы Алма-Атинской

Работы велись на участке от Московского шоссе до улицы Стара-Загора. Фото: администрация Самары

Долгожданный ремонт улицы Алма-Атинской подошел к своему завершению. Работы здесь полностью окончены – об этом сообщает администрация Самары.

– Объект требовал к себе повышенного внимания. Высокопрочная дорога здесь крайне необходима, потому что имеется плотный трафик – люди въезжают в город, выезжают, следуют к стадиону «Солидарность Самара Арена», уходят после кольца в сторону Безымянки, едут на не менее востребованную улицу Стара-Загора, – рассказал директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

В данный момент на объекте идет процедура приемки. Отмечается, что на обновленном участке уже взяли пробы на анализ. Результат показал качественное выполнение работ. Переживать за ямы на месте отбора проб не стоит – их заделают в течение двух дней. Гарантия на отремонтированный участок составит 5 лет.

Напомним, работы на Алма-Атинской велись на участке от Московского шоссе до улицы Стара-Загора. Теперь власти прорабатывают возможность ремонта оставшегося участка. К нему планируют приступить уже в следующем году.