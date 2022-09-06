Водитель легковушки снес столб и улетел в кювет под Самарой

На месте работали сотрудники скорой помощи, спасатели и правоохранители. Фото: ЧП Самара

Вечером 6 сентября 2022 года в Самарской области произошло необычное ДТП. Водитель легкового авто въехал в столб. От столкновения конструкция рухнула на землю, а сам водитель оказался в кювете.

По информации очевидцев, авария произошла в Новокуйбышевске. На опубликованных кадрах видно, что на месте работают спасатели, сотрудники правоохранительных органов и скорая. Судя по виду автомобиля, ему был нанесен серьезный урон: часть крыши замяло, впрочем, как и переднюю часть машины. От удара лобовое стекло разлетелось на осколки.

– Когда вытаскивали водителя, он был жив, – отмечают очевидцы.

Официальная информация об аварии пока неизвестна, как и сведения о пострадавших. В обстоятельствах и причинах произошедшего предстоит разобраться полиции.