Семь жилых домов и автоцентр снесут в Кировском районе Самары

В дальнейшем на территории появятся новые дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары планируется реализация проекта комплексного развития территории. Под КРТ попал участок площадью 3,89 Га в границах улиц Металлургической и Магистральной. Информацию сообщили в мэрии.

На площадке появятся новые высотки, однако перед этим будут снесены старые объекты. Под снос попали жилые дома, расположенные на ул. Магистральная, 48, 52, 54, 56, 58, 60 и на ул. Металлургической, 47. Практически все они возведены в 1960 году. Власти также намерены демонтировать автоцентр «Сервис плюс» на углу указанных выше улиц, контейнерную площадку у дома на ул. Магистральной, 48 и гаражи. Жильцов домов переселят.

После этого стартует застройка площадки. Согласно постановлению, ее максимальный процент составит 99%, предельная высота зданий равна 97,50 метрам.

На реализацию проекта отведено 7 лет с момента заключения договора. Документацию по планировке территории должны подготовить в течение 9 месяцев.