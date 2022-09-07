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Общество7 сентября 2022 4:45

Семь жилых домов снесут в Кировском районе Самары

Общая площадь застройки 3,89 гектаров
Ирина СИНЕГУБОВА
Территорию в будущем застроят высотками. Фото: 2ГИС

Территорию в будущем застроят высотками. Фото: 2ГИС

На сайте администрации Самары появилось постановление о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улиц Металлургической и Магистральной. Сносу подлежит семь жилых домов.

— Общая площадь застройки территории составляет 3,89 гектаров, — указано в документе.

Застройщик должен будет расселить людей, которые оказались в зоне развития. Снесут дома, которые находятся на Металлургической, 47 и Магистральной, 48, 52, 54, 56, 58, 60.

Помимо этого, сносу подлежат гаражи, площадка возле Магистральной, 48, а также автоцентр «Сервис Плюс». Территорию в будущем застроят высотками, у которых предельная высота здания будет 97,5 м, и парковкой.