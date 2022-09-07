Рейтинг любимых российских туристических мест составили жители Самары

Высокая оценка также у Дагестана. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В опросе SuperJob жители Самары, посещавшие российские курорты в течение года, оценили инфраструктуру, сервис, соотношение цены и качества, чистоту и отношение местных в российских туристических местах.

— Наиболее высоко самарцы оценили курорты Калининградской области, их суммарная оценка составила 16,3 баллов из 20 возможных, — сообщает SuperJob.

Такие туристические места области, как Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса, заняли первое место в России по своей инфраструктуре и сервису, по отношению местных жителей к туристам и по чистоте общественных мест. Второе место занял Дагестан, его оценили на 16,1 баллов из 20. Наибольшее количество баллов поставили радушию местных жителей и соотношению цен и качества услуг.

Замыкает тройку лидеров Золотое кольцо России (15,8 балла). Высокие баллы поставили развитой туристической инфраструктуре и сервису. Помимо этого, самарцы достойно оценили Ставропольский край (15,6) и Алтай (15,2). Там лучше всего отношение жителей к туристам.

Также в рейтинг вошли Камчатский край и Крым (по 14,6 балла). У первого высокие оценки за чистоту и экологию, но низкие – за инфраструктуру и цены. Последнее место среди туристических регионов занял Краснодарский край (14,3 балла). Оценка чистоты и экологии у курорта минимальны. Не высокие оценки и за отношение местных жителей. По мнению отдыхающих, цены в Крыму и Краснодарском крае не соответствуют качеству сервиса.

Опрос был проведен на сайте сервиса с 1 августа по 5 сентября 2022 года.