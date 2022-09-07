Самарцам, попавшим под расселение из-за строительства метро, помогут улучшить жилусловия

Собственники жилья получат рыночную компенсацию и достаточный объем средств, чтобы купить квартиру

В Самаре людям, которые попали под переселение из-за строительства метро, помогут улучшить жилищные условия. Такое поручение дал губернатор, секретарь реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров.

Многие дома, попавшие под расселение, - находятся в ветхом или предаварийном состоянии. Некоторые люди живут в коммуналках и владеют буквально 10 кв. м. По закону им положена только рыночная компенсация. Купить квартиру на эти деньги вряд ли получится. В связи с этим самарцы обратились за помощью у Дмитрию Азарову. Тот поручил фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме разработать законопроект, которые защитит этих людей.

- Надо позаботиться о жильцах, чьи дома попадают под расселение из-за строительства «Театральной». Ни один человек не должен остаться без нашего внимания, особенно это касается старшего поколения, - отметил губернатор.

Собственники малой жилплощади или ветхих домов смогут получить не только рыночную компенсацию, но и дополнительные средства. Эти суммы позволят купить квартиру в крепком доме в том или ином районе города.