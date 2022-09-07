Стала известна численность населения Самарской области

Женщин в регионе больше, чем мужчин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росстат опубликовал итоги Всероссийской переписи населения. Согласно последним данным, на территории Самарской области проживает 3 172 925 человек. Из них основная часть – в областной столице.

В Самаре зарегистрировано 1 173 393 жителя. На втором месте разместился Тольятти – 684 709 человек, а третье место досталось Сызрани – там проживает 166 498 человек. Среди городских округов наименьшую численность населения зафиксировали в Октябрьске – 20 703 жителя. Что касается муниципалитетов, наибольшее количество людей проживает в Волжском районе – 122 928 человек.

Отметим, что по численности населения в регионе лидируют женщины. В Самарской области проживает 1 717 170 представительниц прекрасной половины. Мужчин немного меньше – 1 455 755 человек.