Фестиваль фитнеса пройдет на набережной в Самаре 11 сентября 2022 года

Для гостей фестиваля бесплатно проведут занятия по йоге, пилатесу и медитации Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 11 сентября 2022 года, в Самаре пройдет фестиваль фитнеса. Он приурочен ко Дню города. Площадкой проведения мероприятия станет Чкаловский спуск на второй очереди набережной Волги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В фестивале примут участие 12 фитнес-клубов Самара: «Аджим», «Амстафф», «Ботек», «Гора», «Лакшери фитнес», «Рекорд», «Самарский», «Территория фитнеса», «Физкультура», «Фитнес Бум», «Фитнес Хаус» и «Форма Кроссфит».

Жителей и гостей Самары ждет много всего интересного и полезного для здоровья. Фитнес-клубы будут проводить для гостей бесплатные занятия по йоге, пилатесу и медитации. Также запланированы соревнования по кроссфиту, флешмобы, эстафеты, конкурсы с участием аниматоров, соревнования по мини-футболу между клиентами фитнес-клубов. Будут работать зона функциональных тренировок, детская и футбольная площадки.

Кроме того, на главной сцене фестиваля запланированы показательные выступления по капоэйре, бальным танцам и бодибилдингу. Также там пройдет открытый урок по зумбе.