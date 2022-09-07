Опубликовано расписание сеансов кинотеатра под открытым небом на самарской набережной

Три дня будет идти показ фестиваля уличного кино. Фото: группа Вконтакте «Самарская набережная»

Несмотря на ухудшение погоды бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин» закрываться пока не планирует. Опубликовано новое расписание.

— Не забываем, что с Волги дует уже не теплый ветер. Пледы, куртки, шапки приветствуются, — пишут организаторы в группе Вконтакте «Самарская набережная».

Сегодня, 7 сентября, с 17:30 до 18:50 состоится показ советской комедии «Семь стариков и одна девушка», с 19:00 до 20:45 фильма «Малыш», с 20:55 до 22:40 пройдет «Развод по-итальянски».

В четверг, 8 сентября, с 18:00 до 20:10 покажут недавно вышедший фильм «Аладдин», а с 20:20 до 22:45 – «Пираты Карибского моря, проклятие черной жемчужины». Также 9, 10 и 11 сентября с 17:00 пройдет показ фестиваля уличного кино.