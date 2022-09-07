«Мина замедленного действия»: в Самаре мобильный телефон взорвался в руках у ребенка

Мобильник оказался сильно поврежден. Фото: Татьяна Гомельская / Подслушано Самара

Во вторник, 6 сентября 2022 года, в областной столице произошло очередное ЧП. На этот раз – с участием сотового телефона. Мобильник марки Xiaomi взорвался прямо в руках у ребенка. Информацию о происшествии сообщила местная жительница.

– Раздался громкий хлопок, повалил едкий дым. Все произошло мгновенно. Телефон стоял на зарядке. Будьте осторожны, в каждом доме сейчас настоящие мины замедленного действия , – делится женщина.

Отмечается, что при ЧП никто не пострадал – конечно, за исключением самого аппарата. На фотографиях видно, что корпус мобильника расплавился, немного отошел экран. Судя по всему, сотовый пришел в полную негодность.

В комментариях самарцы начали грешить на марку телефона. Однако земляки им возразили, отметив, что такое могло произойти с мобильником любой фирмы.

– Аккумулятор имеет свой срок годности, зависящий от условий эксплуатации. Если вы заметили, что задняя стенка телефона вздулась даже на полмиллиметра или скривился корпус, не раздумывая меняйте аккумулятор или просто выбрасывайте сотовый, – посоветовали пользователи соцсетей.

К слову, многие пришли к выводу, что причиной взрыва стала эксплуатация сотового в процессе зарядки. Самарцы отметили, что пользоваться мобильником в этот момент ни в коем случае нельзя.