Самолет Москва — Орск вынужденно посадили в Самаре 7 сентября 2022 года

Самолет уже готовят к вылету в пункт назначения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 7 сентября 2022 года, в Самаре вынужденно приземлился самолет Москва — Орск. Борту пришлось прервать полет из-за одного из пассажиров. Человеку стало плохо.

— Рейс SU 1266, следовавший из Москвы в Орск, совершил посадку в Самаре в 14:30 по местному времени. Причина — ухудшение состояния здоровья пассажира. Его госпитализировали в одну из городских больниц, — сообщили «КП-Самара» в пресс-службе аэропорта Курумоч.

Скоро самолет продолжит путь до Орска. По данным самарской аэрогавани, сейчас борт готовится к вылету в аэропорт назначения. Отметим, воздушное судно вылетело из Шереметьево около 12 часов дня. Оно должно было приземлиться в Орске в 16:35 (14:35 мск).