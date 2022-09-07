Самарский самолет, летевший в Армению, запросил возврат на стоянку из-за проблем с датчиками

Рейс пришлось перенести из-за неполадок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно об экстренной посадке воздушного судна 6 сентября 2022 года. Авиарейс «Самара – Ереван» пришлось перенести.

По сообщению телеграмм канала «AVIAINCIDENT», во вторник на борту самолета RRJ-95 компании «Red Wings» возникли неполадки. Из-за проблем с топливными датчиками рейс пришлось отложить. Известно, что воздушное судно следовало из Самары в Армению, вылет был назначен на 12:50.

Источник отмечает, что проблемы обнаружили только после запуска двигателей. Командир воздушного судна был вынужден вернуться на стоянку. Пассажиры смогли добраться до Еревана. Вылет перенесли на 00:11 в среду, 7 сентября 2022 года.