В Самарской области отмечают аномальные перепады атмосферного давления

Жители могут почувствовать ухудшение состояния Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жителей предупредили не только о приближающемся похолодании, но и об аномальных перепадах атмосферного давления. Чувствительные горожане могут столкнуться с ухудшением состояния.

По сообщению специалистов gismeteo, уже в четверг, 8 сентября 2022 года, метеозависимые люди могут почувствовать головную боль и усталость. Отмечают, что подобное состояние вызвано «барической пропастью». Атмосферное давление в этот день будет ниже нормы – 749 мм.рт.ст.

Также эти симптомы могли почувствовать сегодня, 7 сентября 2022 года. Показатели в среду были ниже нормы на 12 единиц. Спад и повышение атмосферного давления продлятся еще неделю.